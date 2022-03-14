14 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

Благодаря "зеленым коридорам" в пострадавшие населенные пункты доставят помощь.

В понедельник, 14 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.

О маршрутах сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Маршруты на 14 марта:

1. Гуманитраный конвой из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать по маршруту из Бердянск.



2. Из сел Богдановка и Новая Богдановка Киевской области в направлении города Бровары (Новая Богдановка – Богдановка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Бровары.

3. Из села Победа Киевской области в направлении Киева (Победа, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.



4. Из села Бобрик Киевской области в направлении города Бровары (Бобрик – Богдановка – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Бровары.



5. Из города Гостомель (военный городок) Киевской области в город Белогородка (Гостомель – Буча – Михайловка-Рубежовка – Шпитки – Петрушки – Белгородка – Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Шпитки, Михайловка-Рубежовка, Буча, Гостомель).

6. Из поселков Немишаево и Ворзель Киевской области в город Белогородка (Немишаево – Березовая – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белгородка). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белогородка, Игнатьевка, Гореничи, Стоянка, Мила, Мечта, Красный Хутор, Мих.Рубежовка, Ворзель поворот на санаторий "Украина" ул. Рождественский, Немешаево ЖД переезд "Рождественский железнодорожный" останов. Парк "Вечной Славы" Немешаево пункт сбора ул. Богдана Хмельницкого, ул. Яковенко до перекрестка ул. Центр. пункт сбора.

7. Из поселка Дмитровка Киевской области в город Белогородка (Дмитровка – Игнатовка – Мила – Петрушки – Белогородка). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белогородка по маршруту: Белгородка, Петрушки, Мила, Игнатьевка, Дмитровка).



8. Из города Северодонецк Луганской области в город Славянск Донецкой области (Северодонецк — Лисичанск — Славянск (через Бахмух))



9. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

10. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области ( Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск).



11. Из города Новоайдар Луганской области в город Славянск Донецкой области (Новоайдар — Северодонецк — Лисичанск — Славянск).