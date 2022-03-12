Гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны регионов: Верещук рассказала о машрутах

Гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны регионов: Верещук рассказала о машрутах

Также в города и села доставят гуманитарную помощь.

В субботу, 12 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.

Об этом сообщила вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук:

"Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области через населенные пункты Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь. С обязательным разминированием по всему маршруту сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути", – рассказала министер.

Из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья, Пологи, Токмака, Васильевки, Камянского, Запорожья. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути из городов Пологи и Токмак.

Из города Гостомель Киевской области в город Киев Гостомель Буча Михайловка Рубежовка, Шпитьки, Петрушки, Белгородка, Киев.

Поселок Козаровичи Киевской области в город Киев: Козаровичи-Лютыж-Старые Петровцы-Новые Петровцы-Вышгород-Киев.

Из поселка Микуличи Киевской области в город Киев: Микуличи-Немешаево-Березова-Ворзель-Михайловка Рубежовка-Мрия-Стоянка-Гореничи-Гнатовка-Белогородка-Киев.

Поселок Андреевка Киевской области в город Житомир: Андреевка-Липовка-Макаров-Небелица-Ставище-Кочеров-Коростышев-Глубочица-Житомир.

Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь. Из города Макаров Киевской области в город Житомир: Макаров-Небелица-Ставище-Кочаров-Коростышев-Глубочица-Житомир.

Из города Бородянка Киевской области в город Житомир: Бородянка-Песков-Камалин-Радомышль-Житомир.

Из города Тростянец в направлении города Полтава: Тростянец-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андриящевка-Лохвица-Лубны-Полтава.

Из города Сумы в направлении города Полтава: Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андриящевка-Лохвица-Лубны-Полтава.

Из города Лебедин Сумской области в направлении города Полтава: Лебедин-Штеповка-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андриящевка-Лохвица-Лубны-Полтава.

Из города Конотоп Сумской области в направлении города Полтава: Конотоп-Шевченково-Хмелев-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава.

Из поселка Великая Писаревка Сумской области в направлении Полтавы: Большая Писаревка-Ахтырка-Хухра-Котельва-Полтава.

Из поселка Великая Писаревка выезжает колонна людей на личном транспорте и автобусах.

Из поселка Краснополье в направлении города Полтава: Краснополье-Верхняя Сыроватка-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава.

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