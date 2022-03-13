Гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны регионов: Верещук рассказала о мошрутах 13 марта

Гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны регионов: Верещук рассказала о мошрутах 13 марта

Благодаря "зеленым коридорам" в пострадавшие населенные пункты доставят помощь.

В воскресенье, 13 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.

Об машруте сообщила вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Маршруты на 13 марта:

1. Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей продолжит следовать по маршруту из Бердянск.

2. Из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для эвакуации людей после ночевки на маршруте в поселке Лугово продолжит следовать по маршруту в Пологи.

3. Из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы-Вышгород-Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

4. Из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небилица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров – Андреевка.

5. Из города Макаров Киевской области в Житомир (Макаров — Небилица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров

6. Из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка-Песковка-Малин-Радомышль-Житомир). Автобусы, направленные для эвакуации, продолжат следовать из Песковки в Бородянку.

7. Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плосское, Гоголев, Красиловка, Квитневое, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Бровары.

8. Из села Перемога Киевской области в направлении города Киев (Перемога, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Недра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

9. Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении города Бровары (Большая Дымерка, Сельский совет, ул.Бобрицкая 1, движение по ул. Броварская, поворот на Полевую, выход на село Зоря, Гоголев, Красиловка, Бровары "ЖД Вокзал"). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Бровары.

10. Из города Кременная в Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман.

11. Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области (Рубежное — Северодонецк — Лисичанск — Славянск (через Бахмух)

12. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

13. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск).

14. Из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области (Счастье — Новоайдар — Северодонецк — Лисичанск — Славянск).

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