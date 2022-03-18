Гуманитарные коридоры согласованы в Сумской, Донецкой и Харьковской областях - Зеленский

Ситуацию с блокадой Мариуполя президент назвал откровенным террором.

Владимир Зеленский сообщил, какие по состоянию на сегодняшний день согласованы гуманитарные коридоры.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении 18 марта.

"На сегодняшний день согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Сумы, Конотоп, Тростянец, Лебедин, Краснополье, Большая Писаревка. Из блокадного Мариуполя в Запорожье — это особенно сложно. Оккупанты делают все, чтобы усложнить движение людей и не допустить украинский гуманитарный груз в город. Это откровенный террор. Но мы стараемся, мы делаем все возможное", — заявил Зеленский.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 23-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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