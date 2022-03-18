Гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 украинцев: откуда будут вывозить завтра

В субботу 10 автобусов будут забирать мариупольцев из Бердянска.

Гуманитарными коридорами 18 марта эвакуировано 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В то же время из Сумской области эвакуировано 4173 человека. Из самого областного центра эвакуировано 3296 человек, из города Тростянец – 246, из города Лебедин – 50, из города Конотоп – 400, из поселка Краснополье – 146, из поселка Большая Писаревка – 41.

Как сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с 9-ти гуманитарных коридоров сработало 7.

Верещук и Тимошенко сообщили, что в Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.

Адреса для дозаправки:

ул. Кабельщиков, 132а

ул. Мелитопольское шоссе, 87б

"500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Завтра в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев", – говорится в сообщении Тимошенко.

Напомним, ранее 18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. А также – Сумы, Конотоп, Тростянец, Лебедин, Краснополье, Большая Писаревка.