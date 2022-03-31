Гуманитарными коридорами в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек

Гуманитарными коридорами в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек

Украина продолжает пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь.

Согласованными тремя гуманитарными коридорами 31 марта на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек. Из них 631 – из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По согласованным трем гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек. Из них 631 человек — из Мариуполя и 827 жителей городов и сел Запорожской области — Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Василий Верещук.

Также министр добавила, что борьба за гуманитарный коридор для жителей Мариуполя продолжается.

"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим людей самих. Мы будем упорно прокладывать путь к нашей с вами общей победе", — отметила она.

Напомним, в Украине создали чатбот для организации эвакуации населения. Посредством бота возможно предоставление гуманитарной помощи в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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