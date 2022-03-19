Гуманитарный ад в Мариуполе: все, что известно о зверствах оккупантов и ситуации в городе

Гуманитарный ад в Мариуполе: все, что известно о зверствах оккупантов и ситуации в городе

Обстреливать Мариуполь Донецкой области российские войска начали с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. За 24 дня войны оккупанты почти полностью сравняли город с землей, убили много мирных жителей и создали гуманитарную катастрофу – настолько ужасную, что от жажды там умирают дети, а захватчики не дают людям покинуть город и доставить в туда гуманитарную помощь.

Все, что известно о созданном оккупантами гуманитарном аде в Мариуполе, читайте в материале ТСН.ua.

В первый день войны, 24 февраля, российская армия ударила по Мариуполю из "Смерчей" и "Градов". Погибли многие гражданские, в том числе и дети. В те дни мэр города Вадим Бойченко сообщал, что оккупантам не удается взять город, поэтому они решили бить по гражданским: обстреливали жилые дома, школы, детсады. Впоследствии враг перешел и к авиаударам как по Мариуполю, так и по ряду расположенных населенных пунктов.

Facebook/Антон Геращенко

Обстрелы и авиаудары не прекращались ни дня. А в ночь на 1 марта город остался без электроэнергии из-за перебитых вражескими обстрелами линий электропередач.

В тот же день боевики "ДНР" заявили о якобы открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей Мариуполя. В горсовете сразу заподозрили, что это может быть подготовкой к большой диверсии, ведь к тому моменту уже фиксировались факты, когда российские войска использовали гражданских как живой щит, чтобы прорваться в украинские города.

По состоянию на 2 марта Мариуполь находился под обстрелами 14 часов и тогда мэр впервые заявил, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы – остался без света, воды и теплоснабжения. Пути для подвоза продуктов в город были заблокированы российскими войсками, сообщал глава области.

"Мариуполь – целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают людей, уничтожают жилые кварталы", – заявлял президент Владимир Зеленский в видеообращении 4 марта.

В тот день в городе начали заканчиваться продукты и медикаменты. В больницах находились более 300 раненых гражданских. 5 марта мэр города заявил о надежде на открытие первых гуманитарных коридоров и уже утром должна была стартовать первая эвакуация мариупольцев в Запорожье. Как сообщала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, гарантом режима тишины ради эвакуации гражданских выступил Красный Крест.

"При проведении режима тишины наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута российские военные используют режим тишины и продвигаются вперед", — сообщала также Верещук.

Первый срыв гуманитарного коридора

Однако в горсовете сообщили, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжает обстрел как самого Мариуполя, так и его окрестностей. Людей призывали немедленно расходиться и направляться к укрытиям. Это была первая попытка эвакуации и первый ее срыв со стороны российских войск.

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"Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь-Запорожье ведутся бои в районе населенного пункта Пологи-Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье", – заявила после этого Верещук.

Вечером Бойченко сообщил, что Мариуполь находится в окружении российских войск, разрушены много инфраструктуры, многие люди получили ранения.

Вторая попытка эвакуации: в Мариуполе гуманитарная катастрофа

На 6 марта украинские власти организовали вторую попытку создания гуманитарного коридора. Однако и она провалилась из-за мощных вражеских обстрелов, сообщал председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко. Также Верещук сообщала, что из-за обстрелов в Мариуполь не удалось завезти 8 грузовиков с гуманитарной помощью.

В тот же день международная организация "Врачи без границ" подтвердила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая. Среди основных проблем: жители не имеют доступа к питьевой воде, в городе заканчиваются продукты, нет электричества и теплоснабжения. Интернет и телефонные услуги отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома получили серьезные повреждения.

В город невозможно было завезти какую-либо помощь. Представитель организации рассказывал, что людей в Мариуполе заставляют выживать с помощью снега.

УНИАН

6 марта также стало известно, что при обстреле со стороны российской армии был тяжело ранен 18-месячный мальчик. Родители оперативно отвезли его в больницу, где медики пытались спасти ребенка. К сожалению, усилия врачей были напрасны – мальчик умер.

Фото из открытых источников

7 марта МВД Украины сообщало, что в Мариуполе не осталось ни одного района, который не был обстрелян захватчиками. Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов.

"Тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах", — сообщали правоохранители.

"Была договоренность о гуманитарном коридоре, вместо нее сработали российские танки, "Грады", мины. Они даже заминировали дорогу, которую согласовывали для подвоза продуктов и лекарств для людей, для детей в Мариуполь. Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей", – заявлял Зеленский вечером 7 марта.

8 марта украинская сторона еще раз призвала российскую согласовать гуманитарные коридоры. В то же время в МВД сообщали, что сам президент РФ Владимир Путин дал указание не делать никаких гуманитарных коридоров.

От обезвоживания умер ребенок

"Для россиян важно довести ситуацию до того, когда нуждающиеся в эвакуации украинцы почти отчаятся и начнут проситься в их гуманитарные коридоры", – сообщали правоохранители.

Все же в тот день в Мариуполь отправились украинские автобусы для спасения людей. Однако оккупанты в очередной раз устроили целенаправленную атаку по гуманитарному коридору и не выпустили гражданских из города.

Пока враг совершал свои зверства, 8 марта Зеленский сообщил, что от обезвоживания в Мариуполе умер ребенок.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, пожалуй, впервые со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры, — от обезвоживания умер ребенок, в 2022 году", — заявлял президент.

Между тем, в городе под обстрелами российских оккупантов больным детям из реанимации готовили еду прямо в котле на костре, сообщал председатель области.

Удар по роддому

9 марта Верещук сообщила об открытии ряда гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя в Запорожье. Однако захватчики в очередной раз своими обстрелами мешали людям покинуть город. Россия продолжает держать в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе, блокирует гуманитарную помощь, эвакуацию, заявлял тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В тот же день российские войска открыли огонь из артиллерии по городу и своими обстрелами разрушили роддом №2. В нем находились матери с детьми. В результате атаки погибли 3 человека, среди них была девочка. Одна из женщин, которая получила ранения, впоследствии умерла вместе с нерожденным ребенком.

Нет слов... Только что российские кафиры сбросили авиа бомбу на детскую больницу и роддом в центр города. Опубликовано Петром Андрющенко Среда, 9 марта 2022 г.

"Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей реактивной артиллерией РФ. Прямой удар по роддому. Роженицы и дети – под завалами. Вместо новых жизней – смерти. Этого мало, чтобы закрыть небо от ракет РФ? Разве это не аргумент, чтобы остановить убийство мирных граждан?" – обратился тогда к миру заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

А Зеленский удар по роддому назвал доказательством происходящего геноцида украинцев.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович сообщал, что оккупанты специально бомбили роддом: таким образом они начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.

10 марта в Мариуполь из Запорожья отправилась автоколонна с гуманитарной помощью. В то же время российская армия продолжала бомбить город. А вместе с тем за сутки в оккупированном уничтоженном городе родилось 24 ребенка.

"Я буду обращаться ко всему миру. Помогите Мариуполю! Там реальная гуманитарная катастрофа. Мы не смогли сегодня снова, еще раз не смогли отвезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом вот уже какой день подряд", – заявляла Верещук.

11-12-13 марта марта снова были попытки эвакуации жителей Мариуполя, они еще раз не увенчались успехом из-за вражеских обстрелов. Однако вице-премьер отмечала, что украинские власти будут пытаться организовывать эвакуацию снова и снова. Кроме того, российская армия продолжала блокировать ввоз гуманитарной помощи в город.

13 марта городской совет сообщил, что с начала войны на Мариуполь было свергнуто 100 авиабомб, погибли более двух тысяч мирных жителей.

Первая удачная эвакуация

Только 15 марта в Мариуполь удалось доставить гуманитарный груз и из города выехали уже более 2 тыс. автомобилей с мирными людьми. То есть удалось спасти около 20 тыс. человек, сообщали в ОП.

Заложники в больнице

15 марта российские войска захватили в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, прежде почти полностью разрушив учреждение.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки (…) В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", – рассказывал один из медиков.

Верещук призвала мир принять меры, чтобы освободить заложников.

16 марта российские военные начали обстреливать Мариуполь из Азовского моря, ситуация в городе сложная, сообщали в МВД.

В тот же день оккупанты нанесли удар по автоколонне с переселенцами, которые направлялись из Мариуполя в Запорожье, сообщал председатель ОВГА Александр Старух. К счастью, обошлось без жертв.

Бомбардировка драмтеатра

16 марта захватчики сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе, где от обстрелов скрывались тысячи горожан, преимущественно матери с детьми. А перед самым зданием была огромная надпись "Дети".

Пресс-служба "Азова"

Атаковали и спорткомплекс "Нептун", где тоже скрывались гражданские. Под завалами оказались много людей, в том числе женщины с детьми и беременные.

Впоследствии стало известно, что укрытие драмтеатра выдержало и оттуда на следующий день начали выходить люди. Само здание театра пообещала помочь восстановить Италия.

Несмотря на это, Верещук сообщила, что из Мариуполя в тот день удалось эвакуировать 6,5 тыс. человек.

По состоянию на 17 марта местные власти сообщали, что российская армия уничтожила 90% Мариуполя. Тем, кто остался в городе, из-за блокировки гуманитарной помощи приходилось даже пить воду из луж.

В тот же день Мариуполь оставили около 800 частных автомобилей, люди тоже выходили из города пешком.

Вечером 18 марта Зеленский сообщал, что из окруженного Мариуполя удалось эвакуировать более 35 тыс. человек, несмотря на все трудности и обстрелы.

По состоянию на 19 марта город дальше находится в окружении и блокаде, гражданским дальше тяжело вырваться за его пределы. В то же время оккупанты начали одевать на мирных жителей белые повязки, чтобы запутать ВСУ.