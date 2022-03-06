"Гуманитарный коридор не заработал, действия россиян разочаровывают": Верещук рассказала, почему так и не смогли вывезти людей

По ее словам, гуманитарный конвой должен был приехать из Запорожья в Мариуполь.
Гуманитарный коридор так и не заработал из-за обстрелов со стороны россиян. Оккупанты в который раз цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой.
Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Мы пытаемся открыть гуманитарные коридоры. Сегодня это должен был быть Мариуполь. Действия россиян разочаровывают. Они снова сорвали открытие гуманитарного коридора. Ночью мы договорились об открытии гуманитарного коридора в Мариуполе. Сбор людей должен был произойти с 9 до 11. К сожалению, примерно в 9:20 начался обстрел "Градами". Гуманитарный коридор так и не заработал", — отметила она.
По словам Верещук, был организован гуманитарный конвой, который должен был приехать из Запорожья в Мариуполь. 8 грузовиков с продуктами и медикаментами. 30 автобусов, которые должны помочь вывезти женщин, детей, пожилых людей из Мариуполя на обратном пути.
"Всего этого не произошло. Россияне снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться наш гуманитарный конвой. Как бы там ни было, но, к сожалению, я должна констатировать, что сегодня мы снова не смогли открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны россиян", — резюмировала она.
Тем временем мирные люди 6 марта пытались эвакуироваться из города Ирпень Киевской области, постоянно находящегося под вражескими обстрелами. Среди них были напуганные маленькие дети, животные и пожилые люди, которым помогали украинские военные.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.