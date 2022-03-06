"Гуманитарный коридор не заработал, действия россиян разочаровывают": Верещук рассказала, почему так и не смогли вывезти людей

"Гуманитарный коридор не заработал, действия россиян разочаровывают": Верещук рассказала, почему так и не смогли вывезти людей

По ее словам, гуманитарный конвой должен был приехать из Запорожья в Мариуполь.

Гуманитарный коридор так и не заработал из-за обстрелов со стороны россиян. Оккупанты в который раз цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Мы пытаемся открыть гуманитарные коридоры. Сегодня это должен был быть Мариуполь. Действия россиян разочаровывают. Они снова сорвали открытие гуманитарного коридора. Ночью мы договорились об открытии гуманитарного коридора в Мариуполе. Сбор людей должен был произойти с 9 до 11. К сожалению, примерно в 9:20 начался обстрел "Градами". Гуманитарный коридор так и не заработал", — отметила она.

По словам Верещук, был организован гуманитарный конвой, который должен был приехать из Запорожья в Мариуполь. 8 грузовиков с продуктами и медикаментами. 30 автобусов, которые должны помочь вывезти женщин, детей, пожилых людей из Мариуполя на обратном пути.

"Всего этого не произошло. Россияне снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться наш гуманитарный конвой. Как бы там ни было, но, к сожалению, я должна констатировать, что сегодня мы снова не смогли открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны россиян", — резюмировала она.

Тем временем мирные люди 6 марта пытались эвакуироваться из города Ирпень Киевской области, постоянно находящегося под вражескими обстрелами. Среди них были напуганные маленькие дети, животные и пожилые люди, которым помогали украинские военные.