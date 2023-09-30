Гуменюк назвала показатель отражения российских атак

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о показателе отражения российских атак.

Гуменюк прокомментировала в эфире телемарафона вопрос об усилении средств противовоздушной обороны Украины.

По ее словам, эта система гибкая, она "реагирует на отслеживаемые вызовы и соответствующие направления".

"Мы проводим аналитику и тактики врага, и прорабатываемых им направлений. Также адекватность системы защиты просматривается и в результативности. В частности, мы говорим о том, какие соотношения можем демонстрировать: 70-80% — это достаточно высокий уровень отражения атак", — – сообщила она.

Впрочем, попадания все же случаются. Именно на это оккупанты делают ставку, применяя значительное количество и плотность атак. Россияне пытаются истощить систему ПВО. В частности, они применяют разную тактику, разные направления и разную плотность атак. Также оккупанты могут применять уловки: изменение маршрута, когда применяется сложное маневрирование, что присуще не только ракетам, но и дронам; используются особенности ландшафта, когда объекты иногда исчезают из зоны восприятия, а затем резко появляются.

"В любом случае уровень нашего противодействия не менее 50%. И это уже высокий показатель. Понятно, что всем хочется 100%-го выпуска, попадания и отражения полноценной атаки. Но надо отдавать себе отчет, что враг применяет огромное количество оружия из очень сложными тактическими маневрами", — сказала Гуменюк.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали интересные детали одной из ракетных атак РФ. Да, РФ запускала ракеты по Украине из Новороссийска, даже не выведя носитель не вывели из бухты. Это свидетельствует об этом, что российские оккупанты спешно готовятся к ударам.

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