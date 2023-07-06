Гуменюк назвала самые горячие направления, где идут ожесточенные бои (видео)

Российские военные испытывают очень сильное давление на Запорожском направлении и в обмен на это пытаются максимально давить на Днепровском, то есть непосредственно через Днепр обстреливая правый берег деоккупированной Херсонщины.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Едині новини" 6 июля.

По ее словам, оккупанты также пытаются оттянуть усилия Сил обороны на Очаковское направление для того, чтобы самим не испытывать мощное давление с нашей стороны.

"Потому что наша контрбатарейная борьба тоже очень мощная. У нас немного меньшее количество обстрелов только потому, что понимаем: враг прячется за гражданскими... Они же покрывают ковровым огнем противоположный берег, не гнушаясь уничтожать и гражданских людей", - добавила Гуменюк.

Напомним, что 2 июля, комментируя ситуацию в районе Антоновского моста, Гуменюк сообщила: "Сейчас идет мощная боевая работа, в частности акцент на контрбатарейной борьбе". Она также призвала к информационной тишине.

Между тем враг усиливает пропаганду на оккупированных территориях Херсонской области, чтобы повысить лояльность гражданских к оккупантам.

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