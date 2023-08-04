Гуменюк назвала мишени оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают терроризировать правый берег Херсонщины, хаотично обстреливая областной центр.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг акцентирует внимание на Херсонщине. Правобережная Херсонщина, как правило, страдает от притеснений враждебных, когда они не имеют другого успеха. Они обстреливают сейчас, сосредотачиваясь на скоплении людей. Находят места вероятного сбора людей — супермаркет, библиотека, больница. Эти объекты в последние дни под плотной атакой врага. Если раньше это были просто ковровые обстрелы города, то сейчас выбираются пункты, где вероятнее всего могут быть люди. Это очередное проявление терроризма, и враг давит на местное население, чтобы остановить Силы обороны. Но Силы обороны это не останавливает. Местных жителей благодарим за понимание и за то, что переходите в укрытие", — сказала она.

Напомним, 2 августа около 18 часов российская армия обстреляла Херсонскую областную универсальную научную библиотеку им. Олеся Гончара. Попали в один из отделов на третьем этаже.

Вечером, 3 августа, российские военные снова обстреляли Херсон, попали в центр города. Попали в торговый центр и медицинское учреждение. Кроме того, под удар врага попала церковь в центре города. Также досталось троллейбусу, в котором находились пассажиры.