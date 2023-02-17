Гуменюк о мобилизации в Украине: энтузиазм призывников снижается

Сейчас у украинцев наблюдается снижение энтузиазма по поводу мобилизации. Но вооруженным силам Украины нужно пополнять мобилизационный ресурс.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в интервью "Радио Свобода".

"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни. Не спешат (они — Ред.) прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", — сказала Гуменюк.

По ее словам, многие военнообязанные имеют документы и основания получить отсрочку от мобилизации. Впрочем, их тоже стоит предоставить в центры комплектования.

"Они вполне законным способом могут это предоставить установленным порядком и избежать той самой мобилизации, которую не хотят", — подчеркнула представитель ВСУ.

Вспомнила Гуменюк также слова президента Владимир Зеленский, который недавно обратился к украинцам и сказал, что защита государства – обязанность граждан.

Напомним, всеобщая мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года. В настоящее время военные могут выдавать повестки в публичных местах населенных пунктов. В ВСУ ответили, почему так происходит правда, что мужчин доставляют на передовую сразу после медкомиссии в военкомате.

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