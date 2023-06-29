Гуменюк об атаке по мосту в Чонгаре: это предпосылки для хороших новостей с фронта

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что повреждение Чонгарского моста на границе Херсонской области и аннексированного Крыма является предпосылкой к хорошим новостям с фронта. В настоящее время россияне пытаются восстановить мост или заменить его понтонной переправой.

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

За вопрос, анонсированы ли хорошие новости повреждения Чонгарского моста, ответила, что это лишь предпосылки.

"Это предпосылки создания тех хороших новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, после повреждения Чонгарского моста оккупанты построили понтонную переправу. Впрочем, она не является альтернативой и полноценной заменой, "экстремальным" способом замены.

"В принципе тактика действий окупантов нам ясна. Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены в том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе. Понятно, что это усложняет им логистику", – пояснила представительница ВСУ.

Захватчики будут пытаться отремонтировать мост в Чонгаре. Так было при освобождении правого берега Херсонской области, когда армия РФ ремонтировала мосты через Днепр.

"В этом случае их положение осложнено событиями, развивающимися на линии фронта. Они происходят непосредственно на суше. Этот мост (через Чонгар — Ред.) в глубоком тылу самих оккупантов. Поэтому они будут снова и снова страдать из-за того, что он не работает полноценно. Потому что альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, оккупанты осознают, что там огневой контроль также мощный", — добавила она.

Напомним, разведчики Министерства обороны Великобритании сообщили, что разрушенные мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии России. Ведь автомобильные переправы обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном.

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