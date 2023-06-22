Гуменюк об ударе по Чонгарскому мосту: "Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага"

На фоне ударов по Чонгарскому мосту в Силах обороны заявили, что украинские защитники прежде всего пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу бить по нам. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - сказала она.

Гуменюк добавила, что украинские военные продолжают работать. По ее словам, все идет по плану.

"Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они (оккупанты в Крыму – ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими", - сказала спикер.

Напомним, российские коллаборанты в ночь на 22 июня заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым. Именно по нему оккупанты перевозили оружие на захваченные территории Украины.

В украинской разведке фактически подтвердили удары по мосту со стороны ВСУ и сказали, что происходит планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. В ГУР также заверили, что "продолжение следует".

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, цель удара по Чонгарскому мосту – уничтожение логистического обеспечения оккупантов вооружением и военной техникой.

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