Гуменюк объяснила, как действия ВСУ на Запорожском направлении влияют на оккупантов на Херсонщине

Россияне, из-за проблем с ПВО, также будут активно перемещать накопленные ресурсы.

Действия украинских военных на Запорожском направлении оказывают давление для оккупантов в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также уничтожают позиции, где россияне разместили огневые точки.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Несмотря на то, что россияне в течение длительного времени накапливали силы, и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами, Силы обороны продолжают мощно уничтожать потенциал врага. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно ощущать "сезон сюрпризов", — отметила Гуменюк.

Гуменюк также добавила, что из-за проблем с противовоздушной обороной россиян, враг будет активно перемещать накопленные ресурсы.

"Россияне настроили системы ПВО и оборонные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определить, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления. Поскольку мы продолжаем уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки. Кроме того, их существенно прижимает Запорожское направление", – резюмировала она.

Напомним, Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку. По данным Генштаба, также враг безуспешно наступает на нескольких направлениях.

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