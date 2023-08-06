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Гуменюк объяснила, на чем РФ сосредотачивает удары: "Тактика смешанных ракетных атак"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Гуменюк объяснила, на чем РФ сосредотачивает удары: "Тактика смешанных ракетных атак"

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила тактику оккупантов

Армия РФ продолжает наносить удары по Украине.

Россияне продолжают наносить массированные атаки по Украине. Впрочем, враг сместил внимание с портовой инфраструктуры на другие объекты.

Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

После ударов по портовой инфраструктуре Россия перепрофилировала ракетные удары.

"Определенно готовили "поздравления" ко Дню Воздушных сил, поскольку основные удары предназначались для соответствующей инфраструктуры, связанной с мощностями именно этого рода войск", — отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне целились именно по Староконстантинову в Хмельницкой области. Там расположен аэродром, который с самого начала полномасштабного вторжения не дает покоя оккупантам.

Кроме того, в Саудовской Аравии стартовал саммит посвященный миру в Украине

"Это была ожидаемая реакция россиян на деятельность мирового сообщества – когда без них решают, что с ними делать. Они часто предпринимают такие атаки именно во время активности мировых лидеров", – констатировала Гуменюк.

За ночь силы ПВО сбили над Украиной 30 крылатых ракет и 27 ударных БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
634
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