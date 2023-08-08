Гуменюк объяснила, почему РФ взяла паузу и не совершает массированных обстрелов с моря

На паузу оккупационных войск РФ повлияли дроновые атаки на корабли в Черном море.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море сейчас царит небольшая паника среди оккупантов после определенных событий. Они максимально рассредоточили свою корабельную группировку по району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Но сейчас безопасность для них – это маневры. Десять кораблей находятся в Черном море, один в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования после массированной ракетно-дроновой атаки, когда они выстрелялись мощно, им нужно переснаряжение", — отметила она.

Гуменюк также напомнила, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт.

"Поэтому никакой паники, просто осознание боевой обстановки. Ракетоносители у врага все еще есть, ракеты тоже есть, и они продолжают их производить. Они могут быть применены – 2-3 часа и возвращены на боевые рубежи для пусков ракет", — подчеркнула она.

Напомним, в результате ударов по мостам в Херсонской области украинские военные усложнили логистику российских войск втрое.

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