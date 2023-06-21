Гуменюк объяснила разницу в активности ВСУ на Днепровском и Запорожском направлениях

Вооруженные силы Украины показывают успехи на юге за последние несколько недель, тем временем на Днепровском направлении активность Сил обороны несколько уменьшилась.

Об этом на брифинге рассказала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она говорит, что сейчас нужно дождаться возможности обнародования любой информации, касающейся продвижения сил обороны на Запорожском направлении.

Кроме того, она объяснила разницу между Днепровским и Запорожским направлением.

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"По сравнению от Запорожского несколько уменьшена активность Сил обороны в географическом продвижении, но очень повышена активность контрбатарейной борьбы. Мы продолжаем уничтожать мощи врага, он передислоцируется после того, как отходит большая вода", — заявила Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС оказал существенное влияние на ход событий на фронте.

"После притока воды россияне на некоторых участках отступили до 15 километров. Тогда количество обстрелов было меньше. Теперь они возвращаются к тем же указателям", — отметила спикер.

Ранее Гуменюк рассказала, что российские оккупационные войска могут в ближайшие дни усилить атаки ударными беспилотниками по Украине. РФ ждет поставки новой партии вооружения из Ирана.

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