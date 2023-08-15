Гуменюк объяснила ситуацию на юге и в Крыму

Враг сейчас сосредотачивается в основном на Херсонском и Бериславском направлениях.

Ситуация на юге и в Крыму оставалась достаточно сложной. Враг продолжает обстрелы, пытается максимально держать в напряжении мирное население как правого берега Днепра в Херсонской области, так и противоположный берег Днепро-Бугского лимана из Кинбурнской косы.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, враг сейчас сосредотачивается в основном на Херсонском и Бериславском направлениях, где применяет вместе с артиллерией и авиацию, продолжает сбрасывать КАБы (управляемые авиационные бомбы – ред.), наносящие существенные разрушения.

За эти боевые сутки были обстреляны несколько населенных пунктов, двое гражданских получили ранения. К счастью, погибших нет.

"Полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле, потому что усложнена логистика и замедлена во времени из-за того, что остаются еще пути, по которым она может осуществляться. Но она перегружена на тех путях, потому что военные нужды используют те же направления, что и гражданские", – добавила Гуменюк.

Также она сообщила, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты.

И тот большой, которым они так гордились, и те по-меньше, которые им так нужны. Они пытаются создавать там бригады, но очень сложно их найти. Персонал приходится сгонять прямо под дулами автоматов, потому что люди осознают – это зона опасности. А это значит, что и понтонные переправы как альтернативные там тоже не в абсолютной безопасности", – заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

Напомним, ранее Наталья Гуменюк рассказала о логистических проблемах армии РФ из-за повреждения Крымского моста. По ее словам, из-за постоянного "хлопка" на мосту через Керченский пролив логистика оккупантов замедлена и усложнена.

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