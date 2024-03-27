Гуменюк объяснила свое громкое заявление об угрозе массированного удара "Цирконами"

Враг выискивает новые способы давления на Украину.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила свое заявление об угрозе массированного обстрела "Цирконами". По ее словам, следует учитывать риски, связанные с новым российским вооружением.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона.
Враг ищет новые способы давления
Гуменюк объяснила, что ее заявление о накоплении "Цирконов" Россией означает, что враг может наносить такие удары и это нужно учитывать.
“Практику мы уже видели. Удар по Киеву баллистикой из Крыма означает, что враг выискивает способы, каким образом давить из самых неожиданных направлений, и с использованием вооружения, которое будет усложнять работу наших систем ПВО», — сказала Гуменюк.
Она отметила, что ВСУ отдают себе отчет, какие виды вооружения Россия готова применить. К сожалению, враг не останавливается в модернизации вооружения и пытается изыскивать способы давления на всей территории Украины, не только на прифронтовых территориях.
Перемещение ракетоносителей в оккупированном Крыму по состоянию на утро 27 марта
Наталья Гуменюк сообщила, что Черноморский флот России находится в пунктах базирования. Вражеские корабли не выходят на открытые просторы в акваторию Черного и Азовского морей, опасаясь новых ударов.
Она отметила, что маневрирование другими средствами вооружения, в том числе передовыми ракетными комплексами и оперативно-тактическими ракетными комплексами, время от времени осуществляется.
Между тем, Украина наблюдает за их перемещением и в случае угрозы дается предупреждение об опасности применения баллистического вооружения.
Пресс-секретарь Сил обороны добавила, что российские оккупанты будут выискивать другие средства для нанесения точечных ракетных ударов по Украине.
Напомним, ранее мы писали, что известно о ракетах "Циркон", которыми россияне атаковали Киев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подготовка ударов по территории Украины! Гуменюк рассказала, что происходит в Крыму!
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