Гуменюк: Оккупанты бегут из Херсонщины "короткими перебежками"

Российские оккупанты во главе с оккупационными "властями" начали покидать временно захваченную Херсонскую область. Это будет продолжаться некоторое время.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются уезжать и вывозить документы", — сказала она.

По ее словам, оккупанты делают это "короткими перебежками" и пытаются найти более безопасное для себя место, а самое главное — пытаются сохранить это в секрете, однако украинской стороне известно обо всех планах противника и им не спрятаться.

Ранее стало известно, что в Олешках на Херсонщине стало меньше российских оккупантов и их техники. Захватчики вывезли из временно захваченных Олешек всех коллаборантов, представителей оккупационной "администрации", а также полицейских, перешедших на сторону врага.

Полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула отметил, что оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Военный эксперт Олег Катков считает, что оккупанты боятся встречи с Силами обороны на южном направлении, поэтому формируют тянущиеся на сотни километров многоэшелонные линии обороны с обороной ключевых узлов.