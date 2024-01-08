Гуменюк озвучила детали атаки "Шахедами" по югу: какие последствия

Российские оккупанты в ночь на 8 января попытались атаковать юг Украины восемью дронами-камикадзе Shahed 131/136. Все вражеские цели были уничтожены, но зафиксированы падения обломков.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

"По югу была направлена атака ударными дронами типа Shahed 131/136. Заходили они из акватории Черного моря и были максимально сосредоточены на Одесчине. Все восемь дронов, которые враг направил, были уничтожены — один на Николаевщине и семь на Одесчине", — рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что попаданий беспилотников не было. Однако обломки сбитого дрона упали в Одесском районе на открытой территории.

"Вспыхнул ситуативный пожар, который очень быстро удалось локализовать. Вражеские каналы уже бравурно отчитались о попадании в один из пунктов управления, хотя они просто пытаются компенсировать свою неудачу на крымском направлении", — проинформировала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Атака по Украине 8 января

Напомним, россияне устроили ракетно-дроновую атаку по Украине в ночь на 8 января и утром. Взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и на Хмельнитчине. Работало ПВО.

Сообщалось об уничтожении семи российских беспилотников в Одесской области и одном в Николаевской области.

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