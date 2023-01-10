Гуменюк прокомментировала обстрел Очакова: "Реакция врага на наши боевые успехи"

Оккупанты активизировали воздушную разведку беспилотниками.
Российские войска 9 января обстреляли Очаков из-за успехов ВСУ на Кинбурнской косе. Пока эту территорию Николаевской области не контролирует ни одна сторона.
Об этом в эфире "24 канала" заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Это реакция врага на наши боевые успехи: ВСУ накрыли на Кинбурнской косе скопления военных и техники россиян. Ответом стал массовый удар по Очакову", — подчеркнула она.
Гуменюк рассказала, что солдаты армии РФ заезжают на Кинбурнскую косу, размещают технику, стреляют, а после этого немедленно убегают. Ведь "понимают, что получат ответ".
"Вчера мы (ВСУ – Ред.) отработали по их позициям на Кинбурнской косе", — сказала представитель ОК "Юг".
Гуменюк также рассказала, что в последнее время оккупанты активизировали воздушную разведку беспилотниками. В частности, они "заходили с моря – непосредственно на очаковском направлении".
Атака на Очаков
Вчера, 9 января, в Очакове раздались мощные взрывы. По результатам обстрелов повреждено около 50 объектов – это дома и квартиры.
В результате обстрела пострадали 15 человек, среди них — двухлетний ребенок. В большей части города повреждены окна и кровли построек. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.
Также глава ОВА Виталий Ким рассказал детали атаки на город. По его словам, рядом с военной частью, которую обстреливали месяцами, находился состав старых противокорабельных мин Второй мировой войны.
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