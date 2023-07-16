Гуменюк прокомментировала утренние взрывы в Крыму: "Может быть очередная провокация"

В оккупированном Севастополе все чаще раздаются взрывы.
Утренний взрыв в Севастополе 16 июля может быть умышленной провокацией россиян.
Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Как отметила Гуменюк, у россиян часто нет возможности оправдать свои действия, чтобы убедить гражданских в целях оккупации.
"В частности, они очень реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев столь крепкие заявления главнокомандующего оккупанты вполне способны обеспечивать такие провокации", — добавила она.
Тем временем украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.
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