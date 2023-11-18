Левобережье Херсонщины – это сложный участок зоны ответственности украинских военных. Сейчас там идет боевая работа.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о главной задаче, которую ВСУ сейчас выполняют на левобережье Херсонщины.

Ситуацию она прокомментировала в эфире телемарафона.

"Большая разница есть в терминах "закрепились" и "закрепляются". Мы продолжаем боевую работу, подразделения морской пехоты работают мощно. Мы, используя имеющиеся силы и средства, стараемся выполнить главную задачу – отбросить максимально далеко подразделения врага для того, чтобы облегчить жизнь в первую очередь правобережной Херсонской области, чтобы меньше их обстреливали", — объяснила Гуменюк.

В свою очередь, враг пытается компенсировать это, в том числе с использованием тактической авиации.

"Мы пытаемся маневрировать в условиях сложной погоды, типичной для этого времени года. Враг приобщает к активности тактической авиации еще и беспилотные атаки", — добавила Гуменюк.

Плацдарм ВСУ на левобережье Херсона

Украинские силы отбили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ 17 ноября продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

Россияне пытаются выбить украинских бойцов из плацдарма. На наземные войска они почти не полагаются, сбрасывают на Крынки и другие позиции ВСУ в этом районе авиабомбы.

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