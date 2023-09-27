Гуменюк рассказала, чем обернулся для врага удар по штабу ЧФ в Севастополе

В настоящее время наблюдается затишье военно-морской деятельности армии РФ.

После удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе и ликвидации высших офицеров оккупационной армии наблюдается затишье военно-морской деятельности россиян.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

По ее словам, очевиден "определенный сумбур" в руководстве Черноморского флота РФ после уничтожения их штаба.

"Использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач", — подчеркнула Гуменюк.

Враг наращивал присутствие кораблей, корректировал, заменял друг друга – тем самым демонстрировал готовность.

"Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", – добавила она.

В настоящее время наблюдается затишье военно-морской деятельности армии РФ. Гуменюк говорит, что "корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места для базирования и пребывания в Черном море". Кроме того, проведение учений пока не наблюдается.

Напомним, 22 сентября, во временно аннексированном Севастополе раздались мощные взрывы. оккупанты заявили об ударе по штабу Черноморского флота.

Впоследствии стало известно, что после поражения штаба погибли 34 офицера. Среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

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