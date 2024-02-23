Гуменюк рассказала, как ночной удар по Одессе связан с ситуацией вокруг Приднестровья

В настоящее время на территории непризнанного Приднестровья не наблюдается бурной активности. Ночная атака дронов и ракеты на Одесскую область свидетельствуют о дополнительном давлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что сейчас происходит "расшатывание в информационном пространстве", а также "попытка создать общественно-политическое напряжение на этих территориях". По словам Гуменюк, подобное в РФ возникает время от времени волнообразно.

"Атака, которая состоялась ночью в направлении Одесщины, в том числе с использованием ракет, — это дополнительное давление и попытка убедить, что поддержка будет обеспечена в случае возникновения там бурной ситуации", — пояснила представитель ВСУ.

Гуменюк также заявила, что государственная граница надежно защищена и укреплена, обеспечена ее неприкосновенность.

"Мы отслеживаем ситуацию, а со стороны "Приднестровской республики" подобные накручивания ситуации, обострения были предсказуемы", — добавила она.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье планируется впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что они могут инициировать новый референдум по аннексии Россией.

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