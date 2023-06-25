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Гуменюк рассказала, как оккупанты на фронте восприняли мятеж Пригожина

Гуменюк рассказала, как оккупанты на фронте восприняли мятеж Пригожина

Наталья Гуменюк

Захватчики не паниковали, но были обеспокоены событиями в собственной стране.

На фоне провалившегося мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ситуация на фронте значительно не изменилась. Однако обстрелов стало меньше.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В нашей зоне ответственности этих подразделений ("вагнеровцев") не так много. Если и есть, то это точечные базирования, они незначительное влияние оказали на эту ситуацию. Но остальные личностные составы оккупантов были очень обеспокоены. Мы пытались им обеспечить максимальное информирование того, что происходит, чтобы их морально-психологический дух испытывал правильное направление — направление курса российского корабля, они действительно были обеспокоены тем, что происходит в собственной стране, вплоть до того, что были разговоры, что офицерству необходимо возвращаться в свою страну и наводить там порядок для того, чтобы представители зэка не захватили власть в этой стране. Все это способствовало тому, что определенным образом и количество обстрелов уменьшилось, хотя и некритично. Они продолжают выполнять свою работу, но непонимание ситуации, своих перспектив очень существенно влияет на дальнейшее выполнение боевых задач", — сказала она.

Кроме того, это повлияло на ситуацию во временно оккупированном Крыму.

"Действительно, довольно существенно это повлияло на тех, кто "понаехали", очереди усилились, напряжение на логистически-транспортные артерии чрезвычайно высокое. Из-за этого оккупационные власти Крыма также обеспокоены. Напряжение на транспортных путях было максимально высоким, очереди достигали нескольких десятков километров" – добавила Гуменюк.

Напомним, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ прорвали российскую оборону севернее Роботиного Запорожской области и продвинулись в пределах 1,5 км.

Украинские военные из 1 механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Согласно последним данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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