Гуменюк рассказала, как оккупанты реагируют на информацию о рейдах ВСУ на левый берег

Чтобы высадиться на левом берегу Херсона, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию. Кроме того, нужно отбросить врага, постоянно обстреливающего освободившуюся территорию.

Об этом сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Действительно, определенные задачи выполняются, но некоторые отработавшие подразделения вновь возвращены на место. Они сохранены как человеческий потенциал. Самая главная ценность для нас — это люди. Мы работаем над тем, чтобы зачистить территорию контрбатарейно, чтобы враг не имел возможностей уничтожать наши подразделения/ Только тогда, когда будет безопасно, когда будет целесообразно, когда будет уничтожена та мощь врага, которая будет мешать продвижению вперед — только тогда можно будет говорить о таких продвижениях и осуществлять их на практике. Тем, кто работает даже в контрбатарейном режиме, и тем, кто проживает на противоположном берегу. Враг, бурно реагируя на такие сообщения, усиливает обстрелы, в том числе населенные пункты правого берега", — сказала она.

Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что на оккупированной территории Херсонской области подразделения ВСУ проводят специальные операции, но полноценный десант на левом берегу Днепра состоится тогда, когда вражеские войска будут отвергнуты.

Аналитики отметили, что выводы о ситуации с продвижением украинских войск в Херсонской области делать преждевременно.

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