Гуменюк рассказала, как РФ переориентируется для дальнейших массированных атак по Украине

Представительница защитников юга предупредила, что дроновые атаки по Украине будут усиливаться, и будут достаточно регулярными.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, как россияне переориентируются, чтобы продолжать свои массированные атаки по Украине.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

Угроза ударов ракетами "Калибр"

Пресс-секретарь Сил обороны юга предупредила об угрозе новых ракетных атак с Черного моря. У врага есть ракетоносители, и они снаряжены и заведены в пункты базирования.

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"Их готовность очень высока. Два-три часа достаточно для того, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным ракетно-дроновым атакам враг выводил ракетоносители, в том числе и подводные, на дежурство", — отметила Гуменюк.

Она обратила внимание, что запуски россиянами ракет "Калибр" еще в начале года характеризовались нетипичным количеством.

"Мы знаем, что они могли накопить достаточно мощный потенциал "Калибров" и по всей вероятности, будут выискивать способы переориентации и возвращения каких-то позиций себе в акватории Черного моря. И не стоит забывать, что они способны на довольно коварные шаги – это атаки просто из бухты", — предупредила спикер защитников юга.

РФ переключает тактику на применение баллистики

Она также указала, что в оккупированном Крыму у россиян уже есть наземные ракетные пусковые платформы. Силам обороны Украины известно их количество.

"Мы отслеживаем их маневры. И то, что сейчас довольно часто звучат сигналы воздушной тревоги, связанные с возможным применением баллистики – это также следствие именно этой активности. Поэтому надо понимать, что враг переключает сейчас определенным образом тактику на применение и баллистики", – рассказала Гуменюк.

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Россияне системно накапливают "Шахеды"

Кроме того, россияне системно накапливают дроны-камикадзе. Представительница ОК "Юг" напомнила о недавнем авиарейсе из Ирана в Россию с партией "Шахедов". Также у врага есть и собственное производство, сборка дронов.

"Накопления они осуществляют системно. И то, что эти дроновые атаки, которые мы наблюдаем в последние ночи, они менее массированные, это может свидетельствовать о необходимости переориентации, перераспределения полученного имущества и подтягивания ресурса, который был накоплен или изготовлен. И дальше атаки будут усиливаться. И мы понимаем, что они будут достаточно регулярными", – предупредила Гуменюк.

Атака дронами по Украине 2 апреля

Спикер Сил обороны юга также прокомментировала дроновую атаку по Украине в ночь на 2 апреля. Она сообщила, что враг атаковал с юга. Под прицелом находились объекты энергетики Днепропетровщины и Кировоградщины.

"Три дрона нам удалось уничтожить в нашей зоне ответственности на юге Днепропетровщины, дальше уже работали наши коллеги. К сожалению, есть поражение объекта критической инфраструктуры в Кировоградской области. Но люди не пострадали, пожар ликвидирован", — рассказала Гуменюк.

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Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, Россия планирует устроить еще несколько массированных ударов по энергетике Украины этой весной. В связи с истощением у врага запаса ракет ему снова понадобится пауза для их накопления.

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