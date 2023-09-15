Гуменюк рассказала, какая ситуация в море после атаки на Севастополь

Россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря, чтобы получить место для маневров.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк отметила, что оккупанты шире разворачивают корабельную группировку.

"Им неспокойно в бухтах, они понимают, что в стесненных условиях будет маневрировать невозможно", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, на сегодняшний день враг развернул 17 единиц корабельной группировки в Черном море и 16 а Азовском.

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"В Черное море выведен "Циклон", номинально являющийся носителем ракет, но пока мы не фиксировали его применение как ракетоносителя", — добавила Гуменюк.

Она заметила, что потенциальный залп такого МРК – 8 ракет.

"Поэтому надо быть готовыми, что они могут предпринять отчаянный шаг — применять корабль, непрошедший официальных испытаний", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Что известно об атаке

Силы обороны 14 сентября нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов " – одному из самых "молодых" кораблей в военно-морском флоте России, который впервые спустили на воду в 2021 году.

В Сети показали, как украинские надводные морские дроны могут поражать вражеские корабли и опоры Крымского моста.

Десантные возможности России с каждым прилетом по Черноморскому флоту уменьшаются.

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