Гуменюк рассказала, когда РФ может снова атаковать Украину: "Враг выдерживает паузу"

Разные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой атак ракет.
Армия РФ может нанести очередной ракетный удар в течение сегодняшнего дня или выждать до завтра.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она убеждена, что враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия на то, чтобы держать в напряжении население по меньшей мере сегодняшний день.
"Поэтому нужно избегать скоплений людей, действительно сознательно относиться к опасности, которую оккупанты пока несут", — подчеркнула Гуменюк.
Сейчас в Черном море размещено 18 кораблей, в том числе 5 ракетоносителей. По меньшей мере, 28 ракет типа "Калибр" они держат наготове, рассказывают в Силах обороны.
"Они имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то "победах", знаем об их тяготении к символизму и т.д. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут, хотели на поле боя. Но и здесь потерпели поражение. Поэтому враг. будет искать любую другую "победу", — отметила Гуменюк.
По ее словам, разные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой ракетных атак.
"В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное напряжение. Или же наоборот в течение дня будет длительное ожидание и ночью, или же на следующий день, например, они могут нанести удар", — предполагает Гуменюк.
Между тем , коллаборанты-полицейские на временно оккупированных территориях юга Украины пытаются дезертировать из Херсона и Запорожья.
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