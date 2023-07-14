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Гуменюк рассказала о действиях оккупантов на юге: сосредоточились на глубокой обороне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Гуменюк рассказала о действиях оккупантов на юге: сосредоточились на глубокой обороне

Россияне на оккупированном юге сосредоточились на глубокой обороне. / Фото: Associated Press

Россияне пытаются вернуться на позиции, подтопленные из-за подрыва Каховской ГЭС.

На юге Украины российская оккупационная армия сосредоточена на глубокой обороне, восстановлении своих позиций и наблюдении за тем, что для них готовят Силы обороны через Днепр.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики пытаются разминировать участки минных полей, чтобы возвращаться на свой бывший первый рубеж обороны, смывшийся в результате подрыва ими Каховской гидроэлектростанции.

"Мы продолжаем работать в условиях конртбатарейного противодействия и наша работа эффективна. Интересный факт, что они на нашем направлении больше наблюдают за Силами обороны и пытаются им противодействовать. В частности, в том, что разворачивают максимум точек радиоэлектронной борьбы", — рассказала Гуменюк.

Армия РФ увеличивает интенсивность артиллерийских атак со стороны временно оккупированного берега Днепра. Число таких атак за сутки достигает 70.

"Это значит, что они провели определенную ротацию, определенную логистику подтянули. Хотя она у них усложнена, но все же есть. И для нас это сигнал для того, чтобы поработать более эффективно по направлениям их логистического обеспечения", — сказала Гуменюк.

Как сообщалось, в Херсонской области ВСУ уничтожили моторные лодки с российскими диверсантами. Известно, что 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу "русского военного корабля".

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Дата публикации
Просмотры
315
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