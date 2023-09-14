Гуменюк рассказала о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: "Продолжаем выбивать врага"

Вооруженные силы Украины продолжают выбивать российских оккупантов с левого берега Днепра. Украинские защитники добиваются того, чтобы снизилось количество обстрелов правого берега Херсонщины.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега хотя бы на 10-15 километров была от них абсолютно зачищена. Это позволит критически снизить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья", — отмечает Гуменюк.

По ее словам, армия РФ пытается найти какие-либо способы терроризировать украинцев на правом берегу Днепра. В свою очередь, ВСУ продолжают контрбатарейную работу.

"За минувшие сутки у нас в возведении четыре (уничтожены — Ред.) танки разной модификации, разных моделей. Но то, что подтягивает враг, продолжаем уничтожать. Также в нашем возведении минус 23 оккупантов, традиционно минус еще одна лодка, три крупнокалиберных пушки и реактивная система залпового огня", – говорит Гуменюк.

Напомним, в Минобороны сообщили, что оккупанты штурмуют позиции ВСУ, чтобы вернуть утраченные территории. Несмотря на штурмы россиян, украинские военные продолжают наступление и преуспевают.

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