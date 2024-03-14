Гуменюк рассказала о попытках оккупантов добраться до правого берега Херсонщины

Солдаты русской армии пытаются на лодках проводить рейды по правому берегу Херсонщины по Днепру. Впрочем, терпят большие потери.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Россияне пытаются маневрировать на лодках среди островов в устье Днепра, где обустраивают свои наблюдательные пункты и пытаются подвозить к ним боекомплект. Но именно поэтому в наших ежедневных сводках фигурируют уничтоженные вражеские лодки – от двух до четырех. За минувшие сутки – также минус четыре лодки оккупантов", — сообщила пресс-секретарь ОК.

По ее словам, оккупанты давно продвигают нарратив о том, что вернется на правый берег Днепра. Особенно это активизировалось накануне так называемых "выборов" в РФ.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что недавно россияне попытались совершить высадку на правом берегу Днепра, хотели провести разведывательный рейд.

Это была попытка диверсионно-разведывательной группы на лодке приблизиться к правому берегу в районе Антоновского моста под плотным нашим огнем. сил и средств", — подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны юга.

Как сообщалось, ночью против 13 марта в Херсонской области ВСУ сорвали попытку оккупантов провести рейд на правый берег. Да, захватчики пытались переплыть Днепр и высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста, чтобы провести разведывательную миссию.

Читайте также: