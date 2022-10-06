Гуменюк рассказала о проблемах с логистикой у россиян: иногда они нечем стрелять

Российские оккупационные войска на юге Украины испытывают проблемы с логистикой.
Вооруженные силы Украины активно и точно уничтожают склады оккупантов, а также транспортные артерии. Это сказывается на том, что в последние дни интенсивность обстрелов со стороны российских войск не изменилась.
Об этом сообщила спикер объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Критических изменений не произошло. (интенсивность – Ред.) периодически растет, а периодически уменьшается... Это, скорее всего, связано с перебоями в логистике. Чего мы и пытались добиться. То есть уничтожение складов боеприпасов, уничтожение транспортных артерий. .. Это все сказывается. И они, действительно, время от времени не могут ничем стрелять, поскольку ждут подвоза боеприпасов", — рассказала Гуменюк.
Как сообщалось, Силы обороны Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.
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