Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ в Херсонской области и пообещала хорошие новости

Военнослужащие собирают вражеские "трофеи".
В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы продолжаем продвигаться и в том числе зачищать территории, закрепляться на позициях, которые заняли и на новых тоже. Продолжаем работу и по увольнению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", — сказала Гуменюк.
Она подчеркнула, что на правом берегу Днепра остается немало россиян. Таким образом, ВСУ пополняют обменный фонд и "российский ленд-лиз".
Кроме того, военнослужащие собирают вражеские "трофеи", в состав которых вошли артиллерийские системы, бронетехника и танки. "Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов", – отметила Гуменюк.
Напомним, 11 ноября, через два дня о заявлении об уходе из Херсона, Мионбороны РФ проинформировало, что закончился уход на "заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра. В тот же день ВСУ зашли в Херсон.
В свою очередь, в разведке Великобритании сообщают, что россияне готовились к бегству из Херсона несколько недель — от 22 октября. Именно тогда оккупационная "власть" призвала мирных жителей покинуть город.
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