Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море и ответила, есть ли угроза ракетных ударов

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что по состоянию на данный момент погода в море на нашей стороне – период штормовой. Шторм заставил россиян завести ракетоносители в пункты базирования, большие десантные корабли также не выходили на дежурство.

Об этом она рассказала эфире телемарафона.

"В целом количество корабельной группировки в Черном и Азовском море составляет семь единиц – шесть в Черном, один в – Азовском. Но наблюдаем, что движения в смысле обеспечения логистики у них прекратились, потому что погода не способствует. На боевом дежурстве остаются пограничные корабли, которые патрулируют прибрежную акваторию вдоль Крыма и суда обеспечения, которые в случае необходимости отбуксовывают суда к пункту базирования", — рассказала она.

Напомним, командующий ССО рассказал об уникальных украинских дронах, которые применяют даже в операциях под водой.

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