Гуменюк рассказала о ситуации возле Кринок: плацдармы ВСУ закреплены

Украинские Силы обороны закрепили плацдармы на левом берегу Херсонской области. Впрочем, оккупанты продолжают штурмовать возле Крынок, не меняя тактики.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Г в меню.

За прошедшие сутки возле Кринок на Херсонщине произошло четыре штурма. В общей сложности за последнюю неделю среднее количество штурмов в сутки доходит до этой отметки.

"Это говорит о том, что они набирают штурмовую группу именно на такое количество попыток", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, оккупанты могут усилить свою группировку и выбить ВСУ из Крынок, ведь поскольку логистические маршруты армии РФ не полностью перерезаны.

Гуменюк подчеркнула, что на юге Украины захватчики имеют мощную группировку. Впрочем, оно сосредоточено на сухопутных сражениях на Запорожском направлении и усилении армии на востоке. Основные направления враг держит именно там, пояснила пресс-секретарь ОК.

"В нашей зоне ответственности они ограничиваются мясными штурмами. Однако мы отслеживаем их активность и создание дополнительных ударных группировок не фиксировалось", — добавила она.

Как сообщалось, россияне активизировались в Херсонской области. Создание дополнительных ударных группировок в этом районе не наблюдается. В свою очередь, ВСУ укрепляют рубежи.

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