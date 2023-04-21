Гуменюк рассказала о тактике россиян во время обстрелов Херсонщины: уничтожают мощности региона

Российская армия для обстрелов Херсонской области преимущественно использует воздушный способ атак. оккупанты запускают управляемые авиабомбы.

Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются попасть по объектам рекреационной и портовой инфраструктуры региона.

"Пытаются всеми силами уничтожать мощности региона. Все, что пытаются херсонцы возродить после оккупации, враг пытается методически уничтожать. Это психологическое, экономическое и, конечно, огненное давление, потому что это очень мощные разрушения при использовании КАБов 500-го калибра", — рассказала представительница ВСУ.

Также Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются использовать артиллерию, однако это им удается не так легко. Ведь контрбатарейная борьба сил обороны достаточно эффективна.

Как сообщалось, армия Российской Федерации приостановила массированные атаки на территории Украины. Пока россияне перешли на более бюджетный вариант для атак : враг начал применять управляемые авиабомбы.

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