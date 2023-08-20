Гуменюк рассказала о уловках захватчиков на оккупированных территориях Украины

В ВСУ отметили, что их работа ведется "исключительно по боевым позициям врага".

Российские войска на оккупированных территориях используют уловки, надеясь подловить украинские силы. Захватчики создают ложные цели и позиции.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

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Спикер подчеркнула, что ВСУ не ведутся на уловки окупантов, ведь, куда им стрелять, сообщают партизаны.

"Ложные цели — это бесполезный расход снарядов, а мы их бережем, как и своих людей, и технику и вооружения, которые нам нужны для того, чтобы выбить врага вообще с нашей территории. Поэтому на скопление гражданской техники мы не реагируем, мы знаем точно, где может быть сосредоточение мирного населения, и наша работа по боевым позициям врага – исключительно конкретная: только там, где проверено", — отметила она.

Ранее сообщалось, кто может заменить Путина в должности президента РФ. Об этом рассказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

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