Гуменюк рассказала о замысле оккупантов на Херсонщине и о "ловушке" для ВСУ

Российские захватчики могут готовить "ловушку" для ВСУ в Херсонской области.

Оккупанты пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсонской области, таким образом, возможно, готовя "ловушку" для украинских военных.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что "такая ситуация не исключена", когда россияне могут готовить ловушки для ВСУ во время контрнаступления.

"Потому что россияне пытаются убедить в том, что они "уходят". При том, что мы видим объективные данные – они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, они будут использованы для огневой поддержки на правом", — пояснила Гуменюк.

По словам Гуменюк, оккупанты хотят заманить Вооруженные силы Украины в определенные населенные пункты в Херсонской области.

"Населенный пункт – это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предполагаем развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план", – резюмировала она.

Ситуация в Херсонской области

По состоянию на конец октября украинские военные освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников также пояснил, что ВСУ немного замедлили наступление в Херсонской области из-за погодных условий.

Эксперт Михаил Самусь считает, что с военной точки зрения у россиян нет перспектив развития наступления в Херсоне, там нет перспектив сохранения плацдарма.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

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