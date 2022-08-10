Гуменюк рассказала об основном методе огневого контроля на Херсонщине

Она также рассказала, что в южных областях Украины достаточно разветвлена сеть партизанского движения.

Авиаудары по ячейкам военной техники и живой силы являются главным способом воздействия на российских захватчиков в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас это один из основных методов ведения нашего огневого контроля... Это способ воздействия на врага, это удары по ячейкам военной техники, живой силы и это, в частности, метод немного расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов. Поскольку это попадание и в командные, и в опорные пункты, которые готовились как стартовые для ведения поражений и боевых действий", – рассказала она.

По ее словам, именно поэтому оккупанты сейчас сжаты нашими действиями, не могут продвигаться вперед по суше и практикуют, к сожалению, только контрбатарейный метод ведения боев – это обстрелы из РСЗО, которыми они бьют по тем освобожденным от них населенным пунктам, и по тем, которые находятся в наших тыловых районах.

Гуменюк говорит, что ночные обстрелы Николаева и пригорода, противоположного берега Каховского водохранилища – "это проявление истерического бессилия".

Напомним, ВСУ попали по мосту возле Каховской ГЭС Херсонской области.

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