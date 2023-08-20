Гуменюк рассказала об успешно проделанной работе ВСУ в устье Днепра: "Россиянам пора ушиваться"

По словам Гуменюк, лодками пользуются российские диверсионно-разведывательные группы.
ВСУ в течение суток уничтожили в устье Днепра три вражеских лодки, по которым российские войска пытаются перевозить боеприпасы и личный состав. Накануне удалось уничтожить 10 лодок.
Об этом рассказала в эфире телемарафона рассказала Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга.
Она подчеркнула, что украинские силы ежедневно отслеживают и уничтожают вражеские лодки, которые на самом деле гражданские, но их переоборудовали для логистических целей.
"Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще три лодки. А по уверенности россиян, то думаю, что им уже дошло, что пора ушиваться", — отметила Гуменюк.
По словам Гуменюк, лодками пользуются российские диверсионно-разведывательные группы.
"Лодки почти все гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы. 40 окупантов пошли по курсу "русского военного корабля", одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники", — сообщила о последствиях удара за 18 августа.
Как сообщали в ISW, ВСУ преодолели одну из самых больших проблем наступления.
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