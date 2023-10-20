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Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море: что известно

Наталья Гуменюк. / Фото: ArmInfo

Минная опасность – высока.

В последние несколько суток в Черном море прекратилась активность тактической авиации страны-агрессора Российской Федерации

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она проинформировала, что не наблюдались сброса управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный или неизвестных взрывных устройств в направлении гуманитарного коридора.

"После нескольких сообщений о подрыве и детонации мин неподалеку от терпящих повреждений гражданских судов, такие вылеты прекратились. Мы не наблюдаем активности тактической авиации в акватории Черного моря, но последствия (предыдущей активности – Ред.) еще долго будем наблюдать", — отметила Гуменюк.

По ее словам, минная опасность в Черном море остается на высоком уровне.

"Есть мировое понимание того, что эта опасность может относиться не только к Украине. Общий террор гражданского судоходства враг продолжает", добавила Гуменюк.

Как сообщалось, президент-диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Так, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

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Дата публикации
Просмотры
408
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