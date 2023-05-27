Гуменюк рассказала, сколько еще "шахедов" есть у россиян для атак по Украине

В ВСУ рассказали, где Россия берет ресурсы для атак по Украине и сколько у нее боевых дронов.

У российских окупантов существуют большие запасы иранских беспилотников Shahed-136, и они постоянно пополняются.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Апостроф TV.

"К сожалению, запас "шахедов" у врага пополняется. Это самая главная проблема для Украины — то, что у страны-спонсора терроризма есть свои спонсоры. Именно поэтому они получают определенную поддержку, благодаря чему проводят свои атаки", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, у россиян до сих пор большой запас "шахедов". В то же время, они могут использовать другие способы влияния на украинские системы противовоздушной обороны, логистические маршруты, центры сбора – в частности центры помощи фронту.

"Напомню, что враг не отказывается атаковать склады с гуманитарными грузами, склады Красного креста, мирные жилые районы, больницы, элеваторы. Мы имеем дело с террористами, и должны это осознавать. И помнить, что мы не можем предсказать, что именно будет применяться и где", – добавила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга отметила, что недавно оккупанты пополнили свой запас дронов, поэтому атаки будут продолжаться. Однако "не надо их ждать, надо быть к ним готовыми".

Отметим, Иран отрицает свою помощь в Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны и даже готов в этом помочь.

Напомним, утром субботы, 27 мая, российские оккупанты срочно вывели на боевое дежурство в Черном море ракетоноситель. По состоянию на 10:30 27 мая в акватории моря находились до восьми "Калибров".

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