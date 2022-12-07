Гуменюк рассказала, зачем РФ использовала иранские дроны после трехнедельной паузы

По ее словам, в РФ еще едроны.

В ночь на 7 декабря российские войска пытались атаковать Украину дронами-камикадзе, которые могли придержать

для нанесения "закрепляющих ударов" по украинской инфраструктуре.

Такое мнение в эфире телемарафона высказала со ссылкой на руководительницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

По ее словам, когда россияне не атакуют определенным оружием, не стоит думать, что оно кончилось. Shahed, отмечает Гуменюк, еще есть у врага. Именно поэтому "нужно отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие ударов характеризует окончание этого оружия".

Оккупанты подбирают тактику для того, чтобы влиять на различные направления деятельности: на открытые участки фронта, психологически – на население, а также на тыловые регионы.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают способы техногенного террора и пытаются создать энергетическую кирзу в Украине. Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокоценны и используют так же дроны. Мы предупреждали, что враг пытается изучить и истощить нашу ПВО, которая не позволяет им полноценно по расчетам провести свой террор", — подытожила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами. Украинские защитники справились с 14 "тарантайками". К слову, дроны использовали оккупанты после трехнедельной паузы.

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