Гуменюк сообщила, что корабли РФ в Черном море "в тревожном ожидании"

Ракетоносителей на дежурстве в морской акватории нет.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Пивдня Наталья Гуменюк говорит, что российские оккупационные корабли в Черном море находятся в тревожном ожидании и пытаются прятаться за гражданскими судами.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона 18 августа.

По ее словам, сейчас корабельная группировка Черноморского флота сосредоточена вдоль направления от юго-восточного побережья аннексированного Крыма к российскому Новороссийску.

"Скрываются они (корабли – Ред.) за районом осмотра гражданских судов, который создали искусственно, чтобы была буферная зона. В своих пунктах базирования они также растянули боновые заграждения, опасаясь и беспокоясь за то, что может быть тревожно. Ракетоносителей на дежурстве нет. По всей видимости, они в пунктах базирования и спорят для выхода на рубежи пусков", — сообщила Гуменюк.

К слову, она сравнила враждебную корабельную группировку Черноморского флота с женщиной "при надежде": "Они в тревожном ожидании "Малыша" постоянно нервничают, у них перепады настроения, шатает и немножко тошнит".

Как сообщалось, Турция "предупредила" Россию после нападения на корабль в Черном море. Речь идет об инциденте с турецким грузовым судном Şükrü Okan, на котором 13 августа с целью осмотра высадились российские военные.

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