Гуменюк сообщила о массовом уничтожении катеров врага на Херсонщине: как помогают гражданские

Захватчики пытаются обойти свои же заминированные площади, и эти катера нужны им для маневрирования между островами.

ВСУ ежедневно уничтожают до семи российских легкомоторных катеров и лодок на временно оккупированной территории Херсонщины, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости" 15 мая.

В течение нескольких недель российские оккупанты на Херсонщине проводили подворовые обходы и собирали эти катера. По словам представительницы ОК "Юг", действия врага связаны с результативной контрбатарейной работой украинских войск.

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"Фактически каждый день мы уничтожаем от пяти до семи легкомоторных катеров, лодок, с которых они пытаются сымитировать свой речной флот. Но эти катера нужны (врагу – ред.) для того, чтобы маневрировать между островами. Они пытаются обойти свои же заминированные площади", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что захватчики при минировании побережья Днепра не ожидали такого подъема уровня воды, и того, что им снова придется туда возвращаться.

"А теперь это возможно только по воде. Они пытаются выискивать надводный способ", — отметила представительница украинских сил обороны.

Как жители Херсонщины противодействуют врагу

Гуменюк отметила, что местные жители очень изобретательны и реагируют на действия российских оккупантов очень быстро.

"Они намеренно повреждают свои лодки, чтобы они не пригодились оккупантам. Если им (оккупантам – ред.) и понадобятся лодки, то лишь для того, чтобы переплыть на правый берег и сдаться в плен", — сообщила представительница ОК "Юг" .

Она также рассказала, что в последнее время оккупанты с помощью беспилотников пытаются терроризировать не только прибрежную зону, но и населенные пункты, расположенные вглубь территории. Поэтому Гуменюк призвала местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ситуация на юге Украины

В течение 14 мая захватчики 86 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак погибли шесть человек, еще трое получили ранения.

По данным украинской разведки на 15 мая, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей сосредоточено около 152 тыс. бойцов врага. Пока не фиксируется признаков отвода с этих территории российских войск, несмотря на заявления оккупационной "власти" об "эвакуации".

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