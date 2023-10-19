Гуменюк высмеяла оккупантов с их "боевыми дельфинами" в Крыму

Представительница ВСУ пошутила, что даже дельфины не согласятся работать с российскими захватчиками.

Информация о привлечении к войне россиянами в оккупированном Крыму боевых дельфинов является информационным вбросом, который высмеяла спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Свое заявление по поводу дельфинов Гуменюк сделала в эфире телемарафона "Единые новости"

Спикер Сил обороны юга обратила внимание, что сообщения об использовании россиянами боевых дельфинов в рамках гибридной войны появляются уже не впервые.

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"Я думаю, что в условиях гибридной войны они уже не впервые используют такие вбросы применения животного мира в боевых действиях. Но учитывая, что с ними (россиянами) даже море не согласно, я думаю, что с ними даже дельфины не согласятся работать на их стороне”, – посмеялась Гуменюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия создает армию боевых дельфинов! Гуменюк — об опасностях от РФ и полном бреде пропаганды

Напомним, накануне расследователи Naval News сообщили об отрядах тренированных дельфинов, которых российские оккупанты разместили на своей военно-морской базе на северо-западе Крыма. Согласно сообщению, захватчики тренируют дельфинов защищать критически важные базы от водолазов спецназа.

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